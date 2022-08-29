Украинские националисты обстреляли Горловку

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 снарядов по городу Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Местные жители в понедельник, 29 августа, опубликовали видео с последствиями обстрела.

«После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: <…> 06:10 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — уточняется в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне поступила информация о ранении мирного жителя Горловки в жилом массиве «Комсомолец» в результате обстрела со стороны Украины. В тот же день в результате обстрела Донецка украинскими войсками погибла женщина.

25 августа украинские националисты выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Горловке. Тогда же представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца. Днем ранее вооруженные формирования Украины в течение получаса выпустили по городу 18 снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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