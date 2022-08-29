Реклама
Прямой эфир
Политика
Избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты
Общество
Адвокат рассказал о задержании более 20 участников элитного автопробега
Экономика
Стоимость метеосводок для авиакомпаний потребовали увеличить
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Общество
Вильфанд предрек способствующую тушению лесных пожаров прохладную погоду
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Экономика
Параллельный импорт попросили продлить на 2023 год
Общество
В ЦИК заявили об отсутствии жалоб на проведение предвыборной агитации
Мир
Германия предложила Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72
Общество
Причиной пожара на рынке «Людмила» стало несоблюдение правил безопасности
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Сюжет:

Украинские националисты обстреляли Горловку

0
Фото: t.me/Prikhodko1970
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 снарядов по городу Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Местные жители в понедельник, 29 августа, опубликовали видео с последствиями обстрела.

«После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: <…> 06:10 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — уточняется в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Лепесточные признаки: как жители Донецка узнают об обстрелах города
Постоянные обстрелы научили мирных людей разбираться в разных типах вооружений

Накануне поступила информация о ранении мирного жителя Горловки в жилом массиве «Комсомолец» в результате обстрела со стороны Украины. В тот же день в результате обстрела Донецка украинскими войсками погибла женщина.

25 августа украинские националисты выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Горловке. Тогда же представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца. Днем ранее вооруженные формирования Украины в течение получаса выпустили по городу 18 снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022