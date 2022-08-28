Мирный житель ранен при очередном обстреле Горловки со стороны ВФУ

Мирный житель Горловки был ранен в жилом массиве «Комсомолец» при очередном обстреле со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), сообщил мэр Горловки Иван Приходько в воскресенье, 28 августа.

«В результате обстрела ВФУ жилого массива «Комсомолец» по ул. 60 лет СССР ранен мирный горловчанин», — сообщил он в Telegram.

Днем ранее, 27 августа, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов в этот день погиб один мирный житель и еще восемь получили ранения. Ко гражданам республики обратились с рекомендацией не покидать без необходимости помещения.

В четверг, 25 августа, украинские националисты выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Горловке. Тогда же представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца. Днем ранее вооруженные формирования Украины в течение получаса выпустили по городу 18 снарядов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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