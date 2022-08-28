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Мирный житель погиб в результате обстрелов ДНР со стороны ВФУ за 27 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В результате обстрелов украинских неонацистов, совершенных 27 августа, погиб один мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) и еще восемь получили ранения. Такое заявление в тот же день сделал штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

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«В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб один человек и еще восемь мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

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25 августа украинские националисты нанесли удар по химзаводу «Стирол» из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» с кассетной боевой частью, вследствие чего возник пожар, который ликвидировали.

Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало, что украинские националисты выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по Горловке. Тогда же представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца.

24 августа сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В СЦКК уточнили, что в 07:20 было выпущено 10 снарядов по Горловке, затем в 07:50 радикалы выпустили еще пять снарядов. Через две минуты обстрел повторился — украинские боевики нанесли удар по Горловке тремя снарядами, в результате чего погиб мирный житель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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