В преддверии скорого визита международных наблюдателей украинские силы активизировали обстрелы Запорожской АЭС. С 25 по 26 августа ВФУ дважды нанесли артиллерийский удар по станции. К обстрелам ЗАЭС они подключили американские гаубицы М777. Об уничтожении одной из них высокоточным оружием заявили в российском военном ведомстве . Также в Минобороны России сообщили тяжелых потерях, которые понесли две механизированные бригады ВФУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Эксперты полагают, что киевский режим планирует вывести станцию из строя до запланированного на начало сентября прибытия миссии МАГАТЭ.

АЭС под огнем

За прошедшие сутки украинские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий. Четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один — в районе специального корпуса № 1, заявили в Минобороны России.

Артиллерийская позиция, с которой велся обстрел, была обнаружена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на месте была уничтожена гаубица М777 производства США.

Накануне стало известно, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в ближайшее время — уже в начале сентября. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский и подтвердил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Гостям всегда ад Запорожская АЭС Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Киев делает всё, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются, заявили в пятницу в российском Министерстве иностранных дел.

— Настойчивость, с которой украинские формирования обстреливают Запорожскую АЭС, говорит о том, что киевские власти хотят окончательно вывести ее из строя до запланированного визита делегации МАГАТЭ , — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Вряд ли даже они готовы создать угрозу полноценной радиационной катастрофы, но сделать станцию неработоспособной по принципу «так не доставайся же ты никому» можно и без этого. Достаточно уничтожить линии электропередач и оборудование, которое не прикрыто такой же бетонной броней, как на реакторах. Уже не в первый раз Киев для ударов применяет иностранное вооружение. Кроме М777 здесь уже использовались британские управляемые ракеты Brimstone. Совершенно очевидно, что военным путем они ее вернуть уже не надеются.

У России тоже нет обязательств поддерживать ее в работе, электричество с ЗАЭС идет в основном в украинскую сеть. Так что для избежания рисков стоит заглушить и законсервивать все энергоблоки, под контролем и в присутствии миссии МАГАТЭ, считает эксперт. После этого угрозы будут связаны в основном с хранилищем отработанного топлива на территории станции.

Разгромленные бригады

Вооруженные силы России 26 августа продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Гостям всегда ад2 Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Из-за больших потерь и утраты боеспособности военнослужащие подразделений 53-й и 93-й механизированных бригад ВФУ оставили позиции в Донецкой и Харьковской областях и убыли в неизвестном направлении.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено девять пунктов управления, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, хранилище топлива, радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и 163 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях и два взвода орудий «Гиацинт-Б».

Подразделения ПВО России за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, баллистическую ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппарата, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Прицельно по больнице

В российском Минобороны рассказали об ударе подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ по больнице в городе Стаханов в ЛНР. Обстрел был совершен из американских реактивных систем «Himars».

— В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь — получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины, — заявил Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Мизинцев.

Он также рассказал о новых фактах использования украинскими вооруженными формированиями образовательных учреждений в военных целях.

Гостям всегда ад3 Последствия обстрелов города Стаханов в ЛНР. Помимо больницы также было повреждено здание гостиницы «Донбасс», 26 августа 2022 года Фото: ТАСС/Александр Река

В Белицком Донецкой Народной Республики украинские националисты в здании школы № 10 (ул. Трудовая) оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелую бронетехнику и артиллерийские орудия, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве живого щита.

В Доброполье Донецкой Народной Республики на территории школы № 6 (ул. Н.Чернявского) подразделения ВСУ оборудовали казарму и склады боеприпасов, развернули позиции дальнобойной артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

В Панютино Харьковской области в школе № 2 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы.

Связь на высоте

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Подразделение младшего сержанта Виктора Жалыбина освобождало населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов, когда Виктор обнаружил огневые позиции противника. Он выбрал скрытное место для атаки и открыл огонь по радикалам.

Гостям всегда ад1 Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В ходе боя Жалыбин грамотно менял позиции, оказывал первую медицинскую помощь раненым и эвакуировал их в безопасное место. Он взял в плен двух националисто в, которые сообщили ценную информацию, позволившую командованию нанести внезапный удар по вражеским позициям. В результате задача по освобождению населенного пункта была выполнена, отметили в Минобороны.

Старший прапорщик Виталий Щур проводил инженерную разведку маршрутов передвижения колонн российских военнослужащих.

В лесополосе Виталий обнаружил вооруженную группу украинских националистов и сразу сообщил об этом командиру. Было принято решение вступить в бой. В результате минометного залпа часть военнослужащих из группы Виталия получили тяжелые ранения. Прапорщик, рискуя собственной жизнью, вынес раненых из-под огня противника и оказал им первую медицинскую помощь, а после продолжил бой, уничтожив 12 радикалов. Часть националистов бежали с поля боя.

Смелые и решительные действия старшего прапорщика Виталия Щура сорвали готовящееся нападение на российскую колонну, рассказали в Минобороны.

Лейтенант Владимир Тютерев с первых дней специальной военной операции выполнял задачи по организации бесперебойной связи в войсках.

Под плотным огнем противника Владимир лично установил ретранслятор на вышке высотой более 70 м. Смелые и решительные действия лейтенанта позволили организовать связь между командным пунктом и подразделениями, несмотря на применение противником средств постановки помех.