В результате обстрела Донецка украинскими войсками погибла женщина. Об этом 28 августа заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Во время карательного обстрела Петровского района погибла женщина 1949 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее 28 августа после очередного обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны военных вооруженных сил Украины (ВСУ) трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в этот же день поступила информация о ранении мирного жителя Горловки в жилом массиве «Комсомолец» в результате обстрела со стороны Украины.

В субботу штаб теробороны ДНР заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов погиб один мирный житель и еще восемь получили ранения. К гражданам республики обратились с рекомендацией не покидать без необходимости помещения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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