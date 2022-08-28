Трое мирных жителей Макеевки пострадали при обстреле со стороны ВСУ

После очередного обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны военных вооруженных сил Украины (ВСУ) трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает 28 августа штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

Ранее в этот же день поступила информация о ранении мирного жителя Горловки в жилом массиве «Комсомолец» в результате обстрела со стороны ВФУ.

В субботу штаб теробороны ДНР заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов погиб один мирный житель и еще восемь получили ранения. К гражданам республики обратились с рекомендацией не покидать без необходимости помещения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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