Каждый шестой республиканец выразил желание увидеть Трампа кандидатом на выборах в США

Шесть из десяти республиканцев считают, что экс-президент США Дональд Трамп должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы страны в 2024 году. Это следует из данных опроса, проведенного газетой USA Today и исследовательской компанией Ipsos 28 августа.

По данным опроса, 59% республиканцев считают, что Трамп должен быть кандидатом от партии на пост президента в 2024 году. 41%, уверен, что он не должен баллотироваться, а республиканская партия нуждается в переменах. При этом, 82% респондентов-республиканцев верят, что экс-президент может одержать победу на выборах.

Среди опрошенных демократов 44% выступили за то, чтобы на следующих президентских выборах их партию снова представлял нынешний лидер США Джо Байден, а 56% выступили за смену кандидата.

Среди положительных черт Дональда Трампа 90% республиканцев отметили его готовность добиваться цели всеми имеющимися у него средствами. Среди качеств Байдена 92% демократов назвали его значительный опыт работы в правительстве.

Главной проблемой в Штатах почти половина опрошенных (46%) назвала инфляцию и рост расходов, 26% выразили опасение по поводу насилия с использованием огнестрельного оружия, а 17% беспокоятся о росте преступности в стране.

15 июля Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США 2024 года. Он сообщил изданию Intelligencer — New York, что уверен в своей победе, хотя прежде и сомневался, стоит ли снова ввязываться в предвыборную борьбу.

8 августа Федеральное бюро расследований провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Как 22 августа сообщила газета The New York Times, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

26 августа Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил ФБР и министерство юстиции в том, что ордер на проведение обыска был сильно отредактирован. В изначальной версии там не упоминались документы по ядерному оружию.

25 августа профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин выразил мнение, что демократическая партия США и лично Джо Байден стоят за попыткой дискредитировать Трампа. Он связал это с тем, что «демократы начинают думать, как бы не проиграть выборы в 2024 году». При этом днем ранее Байден заявил, что ему ничего не было известно об обыске ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго заблаговременно.