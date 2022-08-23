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При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), проводившие обыски в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, обнаружили в его особняке в Мар-а-Лаго более 300 секретных документов. Об этом 22 августа сообщило издание The New York Times.

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Отмечается, что первоначальная партия документов, которые Трамп передал Национальному управлению архивов и документации США еще в январе, содержала около 150 засекреченных документов. Остальные были переданы представителями экс-президента минюсту США в июне и изъяты в ходе обысков в Мар-а-Лаго в начале августа, пишет «Газета.Ru».

Характер секретных материалов, которые экс-глава США взял с собой из Белого дома при передаче своего поста действующему президенту страны Джо Байдену, не уточняется. Однако известно, что первые 15 коробок, которые Трамп передал в архив государства в январе, почти через год после того, как он покинул свой пост, включали документы из Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Агентства национальной безопасности и ФБР. По данным источника издания, они охватывают многие темы, представляющие интерес для национальной безопасности США.

Накануне сообщалось, что Трамп обратился в суд с просьбой приостановить рассмотрение документов, которые изъяли из его поместья во Флориде, до назначения специального судебного эксперта. Защита Трампа потребовала, чтобы минюст США предоставил полный список того, что изъяло ФБР из его поместья, а также попросила вернуть любые предметы, которые не входят в ордер на обыск.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано».

16 августа Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, а также обратился к судье, выдавшей ордер, с требованием взять самоотвод.

Трамп также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент США также призвал немедленно опубликовать изъятые документы.

18 августа сообщалось, что больше половины американцев поддержали проведение обысков у бывшего лидера США. По данным социологического опроса, одобрительно к действиям ФБР отнеслись 54% опрошенных. Еще 36% высказались против такой меры. Чуть больше половины — 52% — не согласились с тем, что Трамп мог хранить дома государственные документы. 57% респондентов заявили, что это недопустимо, если среди бумаг есть что-то, что относится к ядерному оружию.

13 августа политолог Сергей Марков в беседе с «Известиями» предположил, что обыски в поместье Трампа проводятся для того, чтобы не допустить его до выборов главы государства в 2024 году. В случае победы, как считает политолог, Трамп может начать расследование по возможной фальсифицированной победе Байдена на выборах в 2020-м.

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