Больше половины американцев поддержали обыски у Трампа

Больше половины американцев поддержали проведение обысков у бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 18 августа сообщил социологический институт YouGov.

По данным исследования, одобрительно к проведенным Федеральным бюро расследований (ФБР) обыскам отнеслись 54% опрошенных. Еще 36% высказались против такой меры.

55% респондентов поддержали министерство юстиции США в проведении расследования против экс-президента, в то время как 31% относятся к нему отрицательно.

Чуть больше половины — 52% — не согласились с тем, что Трамп мог хранить дома государственные документы. 57% респондентов заявили, что это недопустимо, если среди бумаг есть что-то, что относится к ядерному оружию.

16 августа Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, а также обратился к судье, выдавшей ордер, с требованием взять самоотвод.

До этого, 14 августа, телеканал Fox News сообщал, что сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности заявили о резком увеличении количества угроз в их адрес из-за обысков в имении Трампа.

Между тем газета The Wall Street Journal 12 августа сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

9 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Трамп также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент США также призвал немедленно опубликовать изъятые документы.

Кроме того, Трамп назвал уткой информацию о том, что сотрудники ФБР искали у него документы, связанные с ядерным оружием.