Трамп призвал опубликовать обоснование для его обыска

Бывший президент США Дональд Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом он написал 16 августа в социальной сети Truth Social.

«Нельзя оправдывать необъявленный рейд огромного числа вооруженных агентов ФБР и министерства «юстиции» в Мар-а-Лаго, доме 45-го президента Соединенных Штатов (который получил больше голосов, чем любой президент в истории нашей страны!), но в интересах транспарентности я призываю немедленно опубликовать полностью неотредактированный документ, касающийся этого ужасного и возмутительного вторжения. А судья по этому делу должен взять самоотвод», — написал Трамп.

Накануне экс-президент США обвинил ФБР в краже трех своих паспортов. Он охарактеризовал действия бюро как нападение на политического оппонента, с которым страна еще не сталкивалась.

Ранее в этот день директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев заявил «Известиям» о серьезности расследования дела о найденных у Трампа секретных документах.

14 августа телеканал Fox News сообщал, что американские сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности (МБВ) заявили о резком увеличении количества угроз в их адрес из-за обысков в имении Трампа.

12 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

До этого, 9 августа, ФБР США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Он также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

Также Трамп назвал уткой информацию о том, что сотрудники ФБР искали у него документы, связанные с ядерным оружием.