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Трамп призвал опубликовать обоснование для его обыска

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Бывший президент США Дональд Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом он написал 16 августа в социальной сети Truth Social.

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«Нельзя оправдывать необъявленный рейд огромного числа вооруженных агентов ФБР и министерства «юстиции» в Мар-а-Лаго, доме 45-го президента Соединенных Штатов (который получил больше голосов, чем любой президент в истории нашей страны!), но в интересах транспарентности я призываю немедленно опубликовать полностью неотредактированный документ, касающийся этого ужасного и возмутительного вторжения. А судья по этому делу должен взять самоотвод», — написал Трамп.

Накануне экс-президент США обвинил ФБР в краже трех своих паспортов. Он охарактеризовал действия бюро как нападение на политического оппонента, с которым страна еще не сталкивалась.

Ранее в этот день директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев заявил «Известиям» о серьезности расследования дела о найденных у Трампа секретных документах.

14 августа телеканал Fox News сообщал, что американские сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности (МБВ) заявили о резком увеличении количества угроз в их адрес из-за обысков в имении Трампа.

12 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

До этого, 9 августа, ФБР США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Он также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

Также Трамп назвал уткой информацию о том, что сотрудники ФБР искали у него документы, связанные с ядерным оружием.

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