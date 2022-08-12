Обыск у Трампа проводился в рамках расследования нарушения закона о шпионаже

Обыск в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Об этом в пятницу, 12 августа пишет The New York Times.

В рассекреченном ранее документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении «Закона о шпионаже». Из резиденции Трампа изъято 11 комплектов документов, содержащих секретную информацию. Согласие на рассекречивание ордера и проведение обыска дали сам Трамп и его юристы.

Ранее в пятницу экс-лидер Соединенных Штатов в своей социальной сети Truth опроверг данные о том, что сотрудники ФБР при обыске в его поместье якобы искали документы, связанные с ядерным оружием. Он заявил, что подобные публикации являются очередной газетной уткой.

9 августа Федерального бюро расследований США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Как сообщалось 11 августа, Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.