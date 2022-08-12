В США рассекретили ордер на проведение обыска в поместье Трампа

В Соединенных Штатах Америки рассекретили ордер на проведение обыска в поместье 45-го американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом говорится в заявлении судьи Южного округа Брюса Райнхарта, опубликованном в пятницу, 12 августа, пишет The New York Times.

В документе сказано, что ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа. Ранее власти США подали ходатайство о рассекречивании ордера на проведение обыска и отредактированный список изъятых документов. Согласие на это дали сам Трамп и его юристы. В заявлении также сообщается, что «ходатайство одобрено».

Ранее в этот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Дональда Трампа сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили 11 комплектов секретных документов. Всего из поместья было вывезено порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками.

Ранее в пятницу сам Трамп в социальной сети Truth опроверг сообщения о том, что сотрудники ФБР при обыске в его поместье якобы искали документы, связанные с ядерным оружием. Он заявил, что подобные публикации являются очередной газетной уткой.

9 августа ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Как сообщалось 11 августа, Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.