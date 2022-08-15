Американист заявил о риске Трампа получить тюремный срок

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев 15 августа заявил «Известиям» о серьезности расследования дела о найденных у экс-президента США Дональда Трампа секретных документах.

«Обвинения [которые могут быть предъявлены Трампу] гораздо серьезнее. Не в том, что он просто документы забрал — в этом то нет ничего такого, — а в том, что они искали документы, касающиеся ядерного оружия. И в этом смысле ему грозит обвинения в шпионаже. <…> Шпионаж, конечно, будет связан с тюремным заключением», — сказал Рогулев.

При этом американист выразил мнение, что ситуация с обысками у Трампа не уменьшит число его сторонников.

13 августа американский адвокат Аркадий Бух также заявил, что статьи, по которым Трампу могут быть предъявлены обвинения, достаточно серьезные, однако на результаты следующих президентских выборов это не повлияет.

Днем ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили 11 комплектов секретных документов.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

Сам Трамп заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

Также Трамп назвал уткой информацию о том, что сотрудники ФБР искали у него документы, связанные с ядерным оружием.