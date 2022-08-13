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Адвокат из США оценил серьезность обвинений в адрес Трампа

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Статьи, по которым бывшему президенту США Дональду Трампу предъявляют обвинения в связи с якобы обнаруженными у него дома секретными документами, достаточно серьезные, однако на результаты следующих президентских выборов это не повлияет. Такое мнение в беседе с «Известиями» 13 августа высказал американский адвокат Аркадий Бух.

Трамп в осаде: к экс-президенту нагрянуло с обыском ФБР
Новое расследование против бывшего лидера может пошатнуть позиции демократов

«Даже если предположить, что Трампу будет предъявлено обвинение, это не будет мешать ему выступать на выборах, выиграть эти выборы, и как только он станет президентом, он сможет этот вопрос решить за счет выдачи самому себе иммунитета или каких-то других вариантов разрешения этого вопроса», — сказал юрист.

По его словам, в текущих событиях усматривается аналогия с делом бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон: статьи схожи. Но важно понимать, что влияние демократов на ФБР и силовые структуры значительно превышает возможности республиканского крыла в этой сфере. Адвокат обратил внимание на то, что многие республиканцы в этой связи говорят о неравнозначности закона.

Однако всё это может пойти в плюс Трампу и его шансы на победу на президентских выборах могут повыситься, заключил эксперт.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов. По сведениям издания, среди изъятых документов имеется указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции» на трех листах. Какие-то из материалов проходят под грифом «совершенно секретно», в связи с чем могут храниться лишь в специальных государственных учреждениях, указало издание.

Об обыске в поместье экс-президента стало известно 9 августа. Трамп сообщил, что жилье «в осаде, разгромлено и оккупировано».

Губернатор Флориды Рон Десантис после этого назвал США банановой республикой. Он заявил, что федеральные спецслужбы ведут борьбу политического характера против соперников демократов, а к сыну действующего президента США Хантеру Байдену просто боятся прикоснуться.

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