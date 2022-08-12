Трамп рассказал о готовности добровольно предоставить документы ФБР

У Федерального бюро расследований (ФБР) США не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в имении Мар-а-Лаго бывшего президента страны Дональда Трампа, поскольку он был готов отдать их добровольно. Такое заявление Дональд Трамп сделал 12 августа в своей социальной сети Truth Social.

«Правительство могло бы получить всё, что оно хотело, если бы это было у нас», — передает слова Трампа канал NPR.

45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

9 августа ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США. Всего в ходе обыска у Трампа было изъято 11 комплектов секретных документов.

Как сообщалось 11 августа, Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой.