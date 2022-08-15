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Fox News узнал об угрозах в адрес ФБР из-за обысков в доме Трампа

Fox News: в адрес ФБР поступают угрозы из-за обысков в доме Трампа
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Фото: REUTERS/Jeffrey Dean
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На фоне поисков секретных документов в имении Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде американские сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности (МБВ) заявляют о резком увеличении количества угроз в их адрес. Об этом 14 августа сообщил телеканал Fox News.

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Так, ФБР сообщает об угрозах республиканцев оставить «грязную бомбу» у штаб-квартиры ведомства и расправиться с сотрудниками правоохранительных органов. Помимо этого в социальных сетях участились призывы устроить гражданскую войну или вооруженное восстание.

«Это опасно, поскольку мы уже наблюдали один подобный инцидент», — процитировала газета The Washington Post губернатора штата Мэриленд Ларри Хогана.

Политик имел в виду случай на прошлой неделе, когда мужчина с оружием был застрелен ФБР после попытки атаковать офис в городе Цинциннати в штате Огайо.

9 августа Федеральное бюро расследований США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

12 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов. По сведениям издания, среди изъятых документов имеются указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции» на трех листах. Какие-то из материалов проходят под грифом «совершенно секретно», в связи с чем могут храниться лишь в специальных государственных учреждениях, указало издание.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

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