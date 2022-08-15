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Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов

Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов при обыске, включая один просроченный
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли три паспорта бывшего президента США Дональда Трампа в ходе обыска в его поместье. Об этом в понедельник, 15 августа, он заявил в социальной сети Truth.

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«Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального», — написал Трамп.

Бывший американский лидер также назвал это нападением на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне.

Ранее в этот день директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев заявил «Известиям» о серьезности расследования дела о найденных у Трампа секретных документах.

Накануне телеканал Fox News сообщал, что американские сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности (МБВ) заявили о резком увеличении количества угроз в их адрес из-за обысков в имении Трампа.

Ранее, 13 августа, американский адвокат Аркадий Бух также заявил, что статьи, по которым Трампу могут быть предъявлены обвинения, достаточно серьезные, однако на результаты следующих президентских выборов это не повлияет.

Днем ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

До этого, 9 августа, ФБР США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Он также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

Также Трамп назвал уткой информацию о том, что сотрудники ФБР искали у него документы, связанные с ядерным оружием.

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