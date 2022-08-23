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Трамп попросил назначить эксперта для изучения изъятых документов из его дома

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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Бывший президент США Дональд Трамп обратился в суд с просьбой приостановить рассмотрение документов, которые изъяли из его поместья во Флориде, до назначения специального судебного эксперта. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 22 августа.

Трамп в осаде: к экс-президенту нагрянуло с обыском ФБР
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Как говорится в публикации, сторона Трампа требовала, чтобы минюст США предоставил полный список того, что изъяло Федеральное бюро расследований (ФБР) США из его поместья в Мар-а-Лаго 8 августа. А также попросила вернуть любые предметы, которые не входят в ордер на обыск.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано».

16 августа Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, а также обратился к судье, выдавшей ордер, с требованием взять самоотвод.

Между тем газета The Wall Street Journal 12 августа сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов. Тогда же сообщалось, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

Трамп также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент США также призвал немедленно опубликовать изъятые документы.

До этого, 14 августа, телеканал Fox News сообщал, что сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности заявили о резком увеличении количества угроз в их адрес из-за обысков в имении Трампа.

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