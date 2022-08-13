Политолог назвал причину проведения обысков у Трампа

Обыски в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проводятся для того, чтобы не допустить его до выборов главы государства в 2024 году. Такое мнение 13 августа в беседе с «Известиями» выразил политолог Сергей Марков.

«Это совершенно очевидно попытка отстранить Дональда Трампа от выборов. Дело в том, что Дональд Трамп на сегодня самый популярный в Америке политик, и он может победить на выборах в 2024 году», — сказал эксперт.

В случае победы, как считает политолог, Трамп может начать расследование по возможной фальсифицированной победе действующего американского лидера Джо Байдена на выборах в 2020-м.

Марков отметил, что после отставки бывший президент может забрать с собой лишь личные документы, остальные же должны быть отправлены в национальный архив. Однако провести четкую границу между личными бумагами и документами, содержащими государственную тайну, практически невозможно.

«Вообще в норме, если власти считают, что какие-то документы имеют важный характер, то они подходят к бывшему президенту и просят передать документы в национальный архив. <…> А здесь они взяли и придрались к этому. Там какие-то у него рабочие записи, и они пытаются сделать прямо дело о шпионаже, что, конечно, является типичной фабрикацией», — сказал политолог.

Накануне The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.

В рассекреченном ранее документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении «Закона о шпионаже». Из резиденции Трампа изъято 11 комплектов документов, содержащих секретную информацию. Согласие на рассекречивание ордера и проведение обыска дали сам Трамп и его юристы.

9 августа Федерального бюро расследований США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».