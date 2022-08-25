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Байден ответил на вопрос об информированности насчет обыска у Трампа

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Президент США Джо Байден заявил в среду, 24 августа, что ему ничего не было известно об обыске Федерального бюро расследований (ФБР) в резиденции бывшего американского лидера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго заблаговременно, сообщает Bloomberg.

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«У меня не было никакого предварительного уведомления. Нет. Ноль. Ни единого», — сказал Байден в Белом доме после мероприятия, посвященного объявлению о льготах по студенческим кредитам.

Это стало первым случаем личного комментария Байдена относительно усилий федеральных правоохранительных органов по восстановлению секретных документов, хранящихся у экс-президента Трампа. До этого официальные лица Белого дома неоднократно заявляли, что Байден не знал об обыске 8 августа до того, как об этом сообщили СМИ.

Некоторые республиканцы предположили, что эти действия ФБР были политически мотивированы Байденом, которому Трамп намекнул, что планирует бросить ему вызов на президентских выборах 2024 года.

23 августа стало известно, что Национальный архив США вел переговоры с бывшим президентом страны Трампом в течение нескольких месяцев, чтобы оценить ущерб, который он потенциально мог нанести изъятием документов из Белого дома.

Тогда же сообщалось, что Дональд Трамп обратился в суд с просьбой приостановить рассмотрение документов, которые изъяли из его поместья во Флориде, до назначения специального судебного эксперта.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

16 августа Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, а также обратился к судье, выдавшей ордер, с требованием взять самоотвод.

Трамп также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно, призвав немедленно обнародовать изъятые записи.

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