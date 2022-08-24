Bloomberg рассказал о переговорах Трампа и Национального архива

Национальный архив США вел переговоры с бывшим президентом страны Дональдом Трампом в течение нескольких месяцев для того, чтобы оценить ущерб, который он потенциально мог нанести взятием документов из Белого дома. Об этом 23 августа сообщило агентство Bloomberg.

Из опубликованного Национальным архивом США письма адвокату Трампа Эвану Коркорану следует, что организация находилась в конфронтации с Дональдом Трампом в течение 2021 года, регулярно высылая требования вернуть изъятые Трампом документы для их оценки Разведывательным сообществом США.

Данное требование архив начал предъявлять после того, как в части возвращенных Трампом документов была обнаружена секретная информация вплоть до совершенно секретной.

«Доступ к материалам необходим не только для целей нашего текущего уголовного расследования, исполнительная власть также должна провести оценку потенциального ущерба в результате очевидного способа хранения и транспортировки этих материалов и принять все необходимые меры по исправлению положения», — говорится в письме.

Отмечается также, что Национальный архив Америки по ходатайству адвокатов Трампа давал отсрочку на предоставление доступа Федеральному бюро расследований (ФБР) США к возвращенным документам как минимум до 12 мая.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

16 августа Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, а также обратился к судье, выдавшей ордер, с требованием взять самоотвод.

Трамп также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно, призвав немедленно обнародовать изъятые записи.