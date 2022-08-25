Американист назвал Трампа ночным кошмаром для Байдена

Демократическая партия и лично президент США Джо Байден стоят за попыткой дискредитировать экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение 25 августа «Известиям» озвучил профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин.

«Демократы начинают думать, как бы не проиграть выборы [президента] в 2024 году. И вот здесь ночной кошмар для демократов — это товарищ Трамп. Соответственно нужно всё сделать демократам, чтобы не допустить даже возможности того, чтобы американский народ пошел голосовать за Трампа», — сказал он.

Американист напомнил, что к делу Трампа подключились и Федеральное бюро расследований (ФБР), и министерство юстиций США.

«…кто-то вообще в здравом уме среди республиканцев поверит, что это кампания была предпринята без согласия Джо Байдена?» — задался вопросом Домрин.

Накануне Байден заявил, что ему ничего не было известно об обыске ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго заблаговременно. Это стало первым случаем личного комментария Байдена относительно усилий федеральных правоохранительных органов по восстановлению секретных документов, хранящихся у экс-президента. До этого официальные лица Белого дома неоднократно заявляли, что Байден не знал об обыске 8 августа до того, как об этом сообщили СМИ.

13 августа политолог Сергей Марков в беседе с «Известиями» предположил, что обыски в поместье Трампа проводятся для того, чтобы не допустить его до выборов главы государства в 2024 году. В случае победы, как считает политолог, Трамп может начать расследование по возможной фальсифицированной победе действующего американского лидера на выборах в 2020-м.

Тогда же американский адвокат Аркадий Бух заявил, что статьи, по которым Трампу могут быть предъявлены обвинения, достаточно серьезные, однако на результаты следующих президентских выборов это не повлияет.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.