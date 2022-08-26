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Трамп опроверг упоминания документов о ядерном оружии в ордере на обыск Мар-а-Лаго

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Фото: Global Look Press/AFLO/Keiko Hiromi
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Ордер на проведение обыска в имении Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, опубликованный в пятницу, был сильно отредактирован и не содержал упоминаний о документах по ядерному оружию. Об этом 26 августа заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

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«Документ сильно отредактирован! Никаких упоминаний ни о чем ядерном, полный обман со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства юстиции США относительно наших контактов, когда я им вернул документы — а мы вернули много», — сообщил политик.

Он также подчеркнул, что судья Брюс Рейнхарт, который ведет его дело, должен был взять самоотвод, так как два месяца назад он поступил так же по другому делу против Трампа из-за «неприязненного отношения» к нему.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

16 августа Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, а также обратился к судье, выдавшей ордер, с требованием взять самоотвод.

Трамп также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно, призвав немедленно обнародовать изъятые записи.

23 августа стало известно, что Национальный архив США вел переговоры с бывшим президентом страны Трампом в течение нескольких месяцев, чтобы оценить ущерб, который он потенциально мог нанести изъятием документов из Белого дома.

Тогда же сообщалось, что Дональд Трамп обратился в суд с просьбой приостановить рассмотрение документов, которые изъяли из его поместья во Флориде, до назначения специального судебного эксперта.

25 августа федеральный судья во Флориде потребовал от министерства юстиции США опубликовать отредактированную версию причин обыска в поместье Трампа. Как говорится в публикации, соответствующий документ должен быть опубликован в полдень пятницы (19:00 мск).

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