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Слова главы канадского МИД о передаче ФРГ турбин для Nord Stream относились к июльскому разрешению

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что Канада передаст Германии после ремонта пять турбин для газопровода «Северный поток», относятся к разрешению, которое было принято в июле. Об этом в компании Siemens Energy сообщили в пятницу, 26 августа.

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«Нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом технического обслуживания турбин, связанных с «Северным потоком», нет. Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода «Северный поток» в Германию. Одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель», — цитирует сообщение компании «РИА Новости».

Ранее Жоли заявила, что Канада планирует вернуть все турбины для «Северного потока», несмотря на отказ эксплуатирующей компании принимать одну из турбин, уже возвращенную Германии по причине технических проблем. Поставки газа в ФРГ резко снизились из-за проблем при возврате турбин для «Северного потока», сложившихся в результате введения антироссийских санкций.

Украина раскритиковала Канаду за согласие по просьбе Германии освободить Siemens Canada от санкций ради возвращения турбин. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Кремль расценит этот шаг как признак слабости.

14 и 15 июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину Германии, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа из России в Европу. С середины июня он работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями против России.

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