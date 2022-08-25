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В Запорожской области предупредили о последствиях продолжения обстрелов ЗАЭС

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Фото: Global Look press/Victor
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В том случае, если Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) прекратит свою работу из-за постоянных ударов со стороны украинских националистов, может возникнуть сбой поставок электроэнергии, из-за чего Украина и Евросоюз столкнутся с ее дефицитом. Такое заявление 25 августа сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера», — предупредил Рогов в беседе с «РИА Новости».

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В частности, 20 августа они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

23 августа Небензя назвал безответственными призывы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки ЗАЭС. Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

В этот же день Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков. Постпред Небензя добавил, что Москва готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для посещения АЭС, который ожидается в начале сентября. Днем позже Небензя также сообщил о том, что Россия допускает постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

24 августа корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела ЗАЭС украинскими боевиками. Сейчас радиационный фон на ЗАЭС и прилегающих территориях находится в норме, и войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) мониторят химическую и биологическую обстановку, для того чтобы моментально отреагировать на любую внештатную ситуацию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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