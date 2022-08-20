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Удар по Запорожской АЭС был нанесен 155-мм натовскими снарядами
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Удар по Запорожской АЭС был нанесен 155-мм натовскими снарядами

ВГА Запорожья: ВСУ ударили по АЭС 155-миллиметровыми натовскими снарядами с американскими взрывателями
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Удар по Запорожской АЭС нанесен 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара в субботу, 20 августа.

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У снарядов американские взрыватели, уточняется в Telegram-канале администрации города.

«Удар был нанесен 155-миллиметровыми натовскими снарядами с американскими взрывателями M739», — заявили в администрации.

Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не повреждены.

Вечером в субботу украинские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и пригород Энергодара. По АЭС был нанесен артиллерийский удар с помощью западного дальнобойного вооружения.

Украинские войска регулярно бьют по району расположения АЭС, на что не раз обращала внимание российская сторона. Как отмечали в Минобороны и МИД России, Киев провокационными атаками ставит под ядерную угрозу всю Европу.

МИД РФ призывает к немедленному визиту инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС.

18 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

АЭС перешла под защиту российских военных после освобождения части Запорожской области в рамках спецоперации по защите Донбасса. Местные и российские специалисты обеспечивают работу станции и устраняют последствия украинских ударов.

Как отметил 11 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН, уход ВС РФ со станции может обернуться катастрофой в результате использования Киевом АЭС для чудовищных провокаций.

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