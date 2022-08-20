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ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Victor
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Украинские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и пригород Энергодара 20 августа. Как сообщила военно-гражданская администрация Запорожской области, по АЭС был нанесен артиллерийский удар с помощью западного дальнобойного вооружения.

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Снаряды разорвались в непосредственный близости от одного из административных зданий, критические объекты не повреждены.

Украинские войска регулярно бьют по району расположения АЭС, на что не раз обращала внимание российская сторона, подчеркивая, что Киев провокационными атаками ставит под ядерную угрозу всю Европу. МИД РФ призывал к немедленному визиту инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС.

АЭС перешла под защиту российских военных после освобождения части Запорожской области в рамках спецоперации по защите Донбасса. Местные и российские специалисты обеспечивают работу станции и устраняют последствия украинских ударов. Как отметил 11 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН, уход ВС РФ со станции может обернуться катастрофой в результате использования Киевом АЭС для чудовищных провокаций.

18 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

На следующий день бывшие и действующие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обратились к Киеву с призывом перестать обстреливать АЭС. Ранее власти Запорожья отмечали, что снаряды падают в непосредственной близости от системы охлаждения и места хранения ядерных отходов.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов предупредил, что авария на атомной электростанции приведет к радиоактивному загрязнению ряда европейских стран. Как он заявил, «чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе».

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