Гутерриш заявил о готовности ООН организовать визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Организация Объединенных Наций (ООН) может обеспечить логистику и безопасность визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), если это решение поддержат Украина и Россия. Об этом в четверг, 18 августа, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

«Секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к заключению, что на Украине у нас имеются возможности в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее в этот день Зеленский согласовал с Гутерришем детали визита МАГАТЭ на ЗАЭС. Офис украинского президента отметил, что миссия МАГАТЭ «должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию».

Гутерриш накануне прибыл во Львов ради встречи с Зеленским.

Днем ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Игорь Вишневецкий обратил внимание на то, что РФ ведет диалог с МАГАТЭ и ООН насчет визита экспертов агентства на ЗАЭС в ближайшее время.

16 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов отметил, что с украинской стороны не исключаются провокации, в случае если миссия МАГАТЭ направится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву.

Как сказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 15 августа, технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются с Москвой и Киевом.

12 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.