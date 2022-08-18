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В МИД РФ заявили об обсуждении с МАГАТЭ скорого визита на ЗАЭС

Дипломат Вишневецкий: РФ ведет диалог с МАГАТЭ и ООН по поводу визита экспертов на ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Россия ведет диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН по поводу визита экспертов агентства на Запорожской АЭС в ближайшее время. Об этом в среду, 17 августа, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

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«Прямо сейчас, в эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, с Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с его генеральным директором [Рафаэлем] Гросси посетила Запорожскую станцию и осуществила там гарантийное мероприятие в соответствии со своим мандатом. Мы крайне заинтересованы в этом», — сказал он.

Дипломат также выразил надежду, что поездка экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пройдет в ближайшее время. Он заверил, что РФ будет этому содействовать.

Вишневецкий также указал на то, что западная поддержка Киева в ситуации вокруг ЗАЭС означает поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов атомной электростанции.

Ранее в этот день член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что руководство ООН игнорирует факты обстрелов Запорожской АЭС, вместо того чтобы осудить действия украинских националистов.

Накануне в МИД РФ заявили, что Киев не может гарантировать безопасность сотрудников МАГАТЭ в случае их движения с подконтрольной Украине территории на Запорожскую АЭС.

В этот же день Рогов заявил, что со стороны Украины возможны провокации, в случае если миссия МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву. Однако он подчеркнул, что власти региона обеспечат максимальный уровень безопасность миссии.

Также 16 августа МИД РФ назвало опасной поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев. Вишневецкий заявил, что такая поездка будет означать, что специалистам нужно будет передвигаться через линию фронта.

За день до этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются с Москвой и Киевом.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что ВСУ в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что экстренное совещание в Совете Безопасности ООН, созванное по инициативе России 11 августа, не выявило принципиальных возражений для отправки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он уточнил, что для этого украинская сторона должна прекратить атаки на объект и гарантировать безопасность участников миссии.

В этот же день Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат отметил необходимость визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа–начале сентября и подчеркнул, что затягивать с ним не стоит.

11 августа на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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