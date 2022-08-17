В МИД России указали на риски проезда МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев

Киев не может гарантировать безопасность сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае их движения с подконтрольной Украине территории на Запорожскую АЭС. Об этом во вторник, 16 августа, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Гарантии с украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются», — сказал он.

По словам Вишневецкого, Киев должен обеспечить безопасность для проезда сотрудников МАГАТЭ, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать ЗАЭС и Энергодар.

«Они просто обстреливают и гарантировать ничего не могут», — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что нельзя ставить под угрозу жизни чиновников МАГАТЭ, желающих посетить Запорожскую АЭС. Однако заезд на атомную электростанцию через линию фронта связан с колоссальным риском для международной миссии.

«Это ключевой момент. Нельзя ставить под угрозу миссию международных чиновников, тем более такого высокого ранга, поскольку гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси собирается лично возглавить эту миссию», — подытожил он.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что со стороны Украины возможны провокации, в случае если миссия МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву. Однако он подчеркнул, что власти региона обеспечат максимальный уровень безопасность миссии.

Также во вторник МИД РФ назвало опасной поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев. Вишневецкий заявил, что такая поездка будет означать, что специалистам нужно будет передвигаться через линию фронта.

За день до этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются с Москвой и Киевом.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что ВСУ в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что экстренное совещание в Совете Безопасности ООН, созванное по инициативе России 11 августа, не выявило принципиальных возражений для отправки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он уточнил, что для этого украинская сторона должна прекратить атаки на объект и гарантировать безопасность участников миссии.

В этот же день Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат отметил необходимость визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа–начале сентября и подчеркнул, что затягивать с ним не стоит.

11 августа на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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