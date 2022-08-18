Зеленский согласовал с Гутерришем детали возможного визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем параметров возможного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

«Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию», — сообщает офис Зеленского.

Гуттериш накануне прибыл во Львов, чтобы встретиться с Зеленским.

Днем ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН по поводу визита экспертов агентства на Запорожскую АЭС в ближайшее время.

Дипломат также выразил надежду, что поездка экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пройдет в ближайшее время. Он заверил, что РФ будет этому содействовать.

16 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что со стороны Украины возможны провокации, в случае если миссия МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву.

15 августа первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются с Москвой и Киевом.

12 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил в свою очередь, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских Вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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