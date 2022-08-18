ВС России рассказали о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС

В случае аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) радиоактивные вещества накроют несколько стран Европы. Об этом 18 августа сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

В ходе брифинга он представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ. Согласно ей, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии и Германии. По словам Кириллова, выброс даже четверти содержимого одного из реакторов «накроет Скандинавию».

«Чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций», — отметил глава РХБЗ.

Кроме того, Кириллов сообщил, что США замалчивают реальные данные об обстрелах ЗАЭС, тем самым поддерживая Украину в намерении осуществить провокацию на ее территории.

О планах киевского режима провести резонансную провокацию на территории ЗАЭС стало известно ранее в этот же день. План приурочен к приезду генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша. Ожидается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЭС, возложив ответственность за них на Вооруженные силы РФ. Другие соединения будут фиксировать факты аварии и займутся радиационным наблюдением.

15 августа в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

12 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции и отражают удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских Вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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