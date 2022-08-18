ВС РФ предупредили о намерении США и Киева вызвать аварию на ЗАЭС
Киев при поддержке куратора в виде США намерен осуществить провокацию на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Поэтому Вашингтон замалчивает реальные данные об обстрелах объекта, указал 18 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на атомной станции, тем самым поощряя безнаказанность Киевского режима и способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы», — заявил Кириллов.
О планах киевского режима провести резонансную провокацию на территории ЗАЭС 19 августа стало известно ранее в этот же день. План приурочен к приезду генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.
Для осуществления запланированного командование группировки «Днепр» развертывает в Запорожье посты радиационного наблюдения.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков ЗАЭС. Не менее реалистичным вариантом развития событий является подготовка провокации на самом энергетическом объекте.
16 августа Рогов заявил, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС. Он пояснил, что один из управляемых снарядов упал всего в 10 м от бочек. В случае попадания снаряда или ракеты содержимое может проникнуть в окружающую среду и тем самым заразить ее.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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