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В Запорожье предупредили о возможных провокациях Киева на ЗАЭС

Член ВГА Запорожья Рогов: украинские войска могут ударить по системе охлаждения Запорожской АЭС
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Фото: РИА Новости
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Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, возможна провокация и на самом объекте. Об этом в четверг, 18 августа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Я не готов сказать, что это именно будет, — у наших спецслужб и армии больше вводных. Но очевидно одно, что боевики [президента Украины Владимира] Зеленского способны на все что угодно. Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит резонансную провокацию 19 августа на территории Запорожской АЭС. Для осуществления запланированного командование группировки «Днепр» развертывает в Запорожье посты радиационного наблюдения.

16 августа Рогов заявил, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС. Он пояснил, что один из управляемых снарядов упал всего в 10 м от бочек с ядерными отходами. Рогов подчеркнул, что попадание снаряда или ракеты РСЗО приведет к нарушению целостности хранилища и какое-то количество ядерных отходов попадет в окружающую среду, произойдет заражение.

За день до этого в администрации Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, стреляли из американских гаубиц M777.

12 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил в свою очередь, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских Вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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