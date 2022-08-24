Небензя допустил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 24 августа заявил, что поприветствовал бы постоянное присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.

«Я не специалист в ядерной сфере. Я бы лично это приветствовал. Давайте посмотрим, к чему придут стороны», — ответил Небензя журналистам на вопрос, поддерживает ли он постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее в этот же день в пресс-службе МАГАТЭ заявили, что пока не могут назвать дату приезда делегации на ЗАЭС. При этом в организации заверили, что ведут консультации по скорейшему приезду на объект.

Позднее в среду член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что миссия МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС в начале сентября.

Тогда же официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может способствовать снижению напряженности.

Накануне Небензя назвал безответственными инициативы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки станции.

Небензя также сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он заметил, что обстрелы станции со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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