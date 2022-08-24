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Сюжет:

В МАГАТЭ ответили на вопрос о сроках приезда делегации на ЗАЭС

В МАГАТЭ не назвали дату приезда делегации на ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Дата визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) пока неизвестна, однако организация ведет консультации по скорейшему приезду на объект. Об этом 24 августа «Известиям» сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

Миссия проводима: когда МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС
Свое согласие на визит агентства дали все стороны украинского конфликта

«МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами относительно своих усилий по скорейшему направлению миссии агентства под руководством генерального директора [Рафаэля] Гросси на Запорожскую АЭС», — говорится в сообщении.

23 августа по запросу России прошло срочное заседание Совета Безопасности ООН по фактам обстрелов ЗАЭС со стороны украинских военных.

Выступая на заседании постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными призывы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки ЗАЭС. Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

Также Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков.

24 августа официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может способствовать снижению напряженности.

Тогда же корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия прилета американского гаубичного снаряда на территорию атомной электростанции.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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