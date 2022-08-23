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Небензя назвал безответственными призывы о демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

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Фото: РИА Новости
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Призывы Запада с инициативой демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) можно охарактеризовать как безответственные. Об этом во вторник, 23 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Некоторым западным коллегам кажется, что есть единственный и самый простой выход из этой ситуации — вывести российские войска и создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Это безответственные заявления, совершенно не учитывающие необходимость поддержания условий для безопасного функционирования Запорожской АЭС. Мы еще раз призываем вас прекратить покрывать ваших киевских подопечных и побудить их прекратить безрассудные атаки ЗАЭС, грозящие ядерным инцидентом и радиоактивным заражением в европейских странах», — сказал он во время заседания, которое транслировалось на официальном сайте организации.

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В этот же день Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков. Постпред Небензя добавил, что за последние две недели ситуация на с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала и подчеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для посещения АЭС.

Ранее в этот день стало известно, что в случае успешных переговоров с Россией и Украиной МАГАТЭ может посетить ЗАЭС через несколько дней. Об этом рассказал директор агентства Рафаэль Гросси.

Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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