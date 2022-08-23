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Небензя отметил деградацию ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС

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Фото: TASS/Zuma
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Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) деградировала. Об этом 23 августа заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности.

«С прошлого заседания по ЗАЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала. Вооруженные силы Украины продолжают практически ежедневно обстреливать территорию станции, города Энергодара, создавая реальный риск радиационной аварии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями для всего европейского континента», — заявил дипломат.

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Как заметил Небензя, обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран. Фотосвидетельства ударов по объекту были распространены Россией в Совбезе ООН и Генассамблее, отметил дипломат.

«Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях. Минобороны России готово предоставить снимки высокого разрешения, на которых видно, что оружие, особенного тяжелое, на территории станции не размещается», — заявил постпред.

Ранее в этот день стало известно, что в случае успешных переговоров с Россией и Украиной Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) может посетить ЗАЭС через несколько дней. Об этом рассказал директор агентства Рафаэль Гросси.

Тогда же министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержала идею о скором направлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

22 августа заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал на то, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС в самое ближайшее время.

За день до этого пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории ЗАЭС.

Ситуация осложнена тем, что 20 августа по электростанции снова был нанесен удар со стороны вооруженных формирований Украины. На сей раз 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили наличие американских взрывателей. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критически важная инфраструктура не была повреждена.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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