В ходе телефонного разговора президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

«Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе необходимость избегать военных действий близ станции, а также важность визита в кратчайшие сроки экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны подтвердили поддержку Киеву в долгосрочной перспективе.

Днем ранее по ЗАЭС был нанесен удар 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В военно-гражданской администрации Энергодара подтвердили, что у снарядов американские взрыватели.

Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не повреждены.

Ранее в тот же день, 20 августа, член главного совета администрации области Владимир Рогов заявил, что накануне удалось предотвратить готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС. Он выразил уверенность в том, что киевский режим вновь попытаются предпринять провокации и обстрелы территории.

19 августа сообщалось, что российская сторона предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов ЗАЭС только поощряет действия ВСУ.

В то же время сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил в беседе с «Известиями», что ВСУ, в частности, украинский лидер Владимир Зеленский, делают всё, чтобы не допустить приезда специалистов на ЗАЭС. Таким образом он прокомментировал заявление президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о том, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны как можно скорее посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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