Россия предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба российского постпредства в Twitter.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, в котором содержится информация о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС, а также их потенциальных последствиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, постпредство подчеркнуло, что молчание США по этому вопросу поощряет ВСУ к новым обстрелам АЭС.

«США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе», — отметили в постпредстве РФ.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов предупредил, что авария на атомной электростанции приведет к радиоактивному загрязнению ряда европейских стран.

Кроме того, Кириллов не оставил без внимания то, что Соединенные Штаты Америки замалчивают реальные данные об обстрелах ЗАЭС, тем самым поддерживая украинскую сторону в намерении осуществить провокацию на ее территории.

15 августа в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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