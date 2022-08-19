В Совфеде назвали главное препятствие для посещения МАГАТЭ Запорожской АЭС

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 19 августа прокомментировал «Известиям» заявление президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о том, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны как можно скорее посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Цеков отметил, что главная проблема в том, что вооруженные силы Украины, в частности украинский лидер Владимир Зеленский, делают всё, чтобы не допустить приезда специалистов на ЗАЭС.

«[Нужно], чтобы была добрая воля, по-настоящему добрая воля — не разговоры со стороны Украины, со стороны представителей Европейского союза. <…> Я думаю, когда [представители МАГАТЭ] приедут, они будут иметь возможность объективно оценить ситуацию на ЗАЭС, в том числе дать эффективную оценку как обстреливают ЗАЭС, с какой интенсивностью, какая опасность этих обстрелов и так далее», — сказал сенатор.

Ранее в этот день Путин и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны.

Также в пятницу стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

11 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.