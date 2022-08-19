Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе Кремля.

«Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля отметили, что главы двух государств отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку.

Также Путин напомнил о приглашении российской стороной экспертов секретариата ООН и Международного комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибло большое количество содержавшихся там украинских военнопленных.

Кроме того, президент России проинформировал коллегу о ходе реализации подписанного в Стамбуле соглашения по вывозу украинского зерна и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон и Путин условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.

До этого последняя беседа президентов РФ и Франции состоялась 28 мая, когда прошел трехсторонний телефонный разговор с участием также канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лидеры трех стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Ранее в пятницу стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

12 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.