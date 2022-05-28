Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили 28 мая в пресс-службе Кремля.

Лидеры стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине и другим вопросам.

«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», — говорится в сообщении.

Путин также заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Кроме того, в ходе разговора была обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Российский лидер аргументированно разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые, как подчеркнул Путин, стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций.

Накануне российский лидер провел переговоры с канцлером Австрии Нехаммером. В ходе беседы Путин подтвердил приверженность Москвы к соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию. Нехаммер, в свою очередь, назвал диалог интенсивным и серьезным.

В этом месяце президент РФ также отмечал, что страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе. Политик подчеркнул, что сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что позиция Москвы является правильной и обоснованной. Он указал на то, что в новых условиях российская экономика будет открытой, страна расширит сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

Ранее, в марте, Путин отмечал, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.