Путин указал на открытость экономики РФ в новых реалиях

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 24 мая, заявил, что в новых условиях российская экономика будет открытой. Страна расширит сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

«В новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. <…> Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — заявил Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса.

Кроме того, глава государства добавил, что таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры.

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Накануне Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

21 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что введенные против России западными странами санкции являются стимулом для страны к поиску новых логистических коридоров. По его словам, разрабатывается направление логистики через известный международный транспортный коридор «Север–Юг». С российской стороны маршрут на нем проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала.

19 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике.

29 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что совместно с Минтрансом ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Новые цепочки выстраиваются для всех групп товаров, доставка которых была затруднена после введения санкций со стороны недружественных России стран.

Западные государства, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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