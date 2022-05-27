Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком
Экономика
Россия готова поставить излишки продовольствия за рубеж
Мир
ВОЗ не сочла необходимой массовую вакцинацию из-за вспышки оспы обезьян
Спорт
Футбольные клубы Украины и Белоруссии будут разводить на любых турнирах
Экономика
Россия с 1 июля может временно запретить экспорт риса
Мир
Захарова обвинила западные СМИ в игнорировании нацизма на Украине
Мир
МО призвало ВОЗ расследовать деятельность лабораторий в Нигерии из-за оспы обезьян
Мир
Экс-госсекретаря США внесли в списки «Миротворца»
Общество
Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными правообладателями
Мир
Кипр с 1 июня отменяет справку о вакцинации от COVID-19 для туристов
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень

Канцлер Австрии Нехаммер назвал разговор с Путиным интенсивным и серьезным

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал состоявшийся 27 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным интенсивным и серьезным.

Там, за Лиманом: союзные силы продвигаются к Славянску
Освобожден город ДНР, находившийся восемь лет под контролем Киева

«Этот разговор, как и предыдущий (11 апреля в Москве. — Ред.), был очень интенсивным, очень серьезным», — сказал он журналистам в Вене.

Нехаммер сообщил, что российский лидер заверил его, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными.

«С президентом Путиным обсуждался также вопрос обмена пленными, которого в настоящий момент нет. Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса», — сказал канцлер Австрии.

Пресс-служба Кремля сообщила, что по просьбе Нехаммера Путин оценил ситуацию в контексте спецоперации по защите Донбасса и рассказал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обменять российских военнопленных на украинских «хоть завтра». Он назвал этот обмен очень важным, так как Украине нужны только свои люди. На следующий день генпрокурор страны Ирина Венедиктова допустила возможность обмена солдата ВС РФ Вадима Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному заключению.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, допустил возможность обсуждения с Киевом обмена пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022