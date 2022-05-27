Канцлер Австрии Нехаммер назвал разговор с Путиным интенсивным и серьезным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал состоявшийся 27 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным интенсивным и серьезным.

«Этот разговор, как и предыдущий (11 апреля в Москве. — Ред.), был очень интенсивным, очень серьезным», — сказал он журналистам в Вене.

Нехаммер сообщил, что российский лидер заверил его, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными.

«С президентом Путиным обсуждался также вопрос обмена пленными, которого в настоящий момент нет. Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса», — сказал канцлер Австрии.

Пресс-служба Кремля сообщила, что по просьбе Нехаммера Путин оценил ситуацию в контексте спецоперации по защите Донбасса и рассказал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обменять российских военнопленных на украинских «хоть завтра». Он назвал этот обмен очень важным, так как Украине нужны только свои люди. На следующий день генпрокурор страны Ирина Венедиктова допустила возможность обмена солдата ВС РФ Вадима Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному заключению.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, допустил возможность обсуждения с Киевом обмена пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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