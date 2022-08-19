Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он заявил 19 августа.

«Мы обсудим этот вопрос с господином Путиным, и мы конкретно попросим его внести свою лепту, как важный шаг к миру во всем мире», — приводит его слова Anadolu.

18 августа Эрдоган провел переговоры во Львове с главой Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия.

Ранее в тот же день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит резонансную провокацию 19 августа на территории ЗАЭС. Для осуществления запланированного командование группировки «Днепр» развертывает в Запорожье посты радиационного наблюдения. Ожидается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЭС, возложив ответственность за них на Вооруженные силы РФ.

В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов пояснил, что Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков ЗАЭС, кроме того, возможна провокация и на самом объекте.

В тот же день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют несколько стран Европы.

ВСУ регулярно обстреливают АЭС. Накануне было зафиксировано не менее шести ударов. 15 августа в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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