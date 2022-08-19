Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевики «Кракена» расстреляли 100 бежавших с поля боя солдат ВСУ
Интернет
Приложения авиакомпании Utair приостановят работу с 19 августа
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии планов по скорому запуску «Северного потока – 2»
Мир
ВС РФ перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Происшествия
Площадь природных пожаров в России достигла почти 5 млн га
Мир
Семь человек погибли в результате сильной бури в Австрии и Италии
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Армия
Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии
Сюжет:

Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он заявил 19 августа.

Станционный режим: почему ООН и РФ по-разному смотрят на демилитаризацию ЗАЭС
Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

«Мы обсудим этот вопрос с господином Путиным, и мы конкретно попросим его внести свою лепту, как важный шаг к миру во всем мире», — приводит его слова Anadolu.

18 августа Эрдоган провел переговоры во Львове с главой Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия.

Ранее в тот же день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит резонансную провокацию 19 августа на территории ЗАЭС. Для осуществления запланированного командование группировки «Днепр» развертывает в Запорожье посты радиационного наблюдения. Ожидается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЭС, возложив ответственность за них на Вооруженные силы РФ.

В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов пояснил, что Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков ЗАЭС, кроме того, возможна провокация и на самом объекте.

В тот же день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют несколько стран Европы.

ВСУ регулярно обстреливают АЭС. Накануне было зафиксировано не менее шести ударов. 15 августа в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022