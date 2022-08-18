Во Львове завершилась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Встреча президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львове завершилась. Об этом 18 августа сообщил портал Haberturk.

По его данным, переговоры продлились 40 минут.

Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с Эрдоганом он обсудил возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия.

Президент Украины также сообщил, что с генсеком ООН он помимо вопросов о зерне и Запорожской АЭС обговорил тему украинских пленных.

Ранее в этот день телеканал CNN Türk сообщил, что Россия смягчила условия для организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским. По его данным, раньше российская сторона настаивала на том, чтобы перед встречей двух лидеров в ходе переговорных процессов была составлена дорожная карта. Теперь же Москва заявила, что лидеры РФ и Украины могут сначала обсудить и определить дорожную карту, а затем делегации займутся работой по воплощению ее в жизнь, утверждается в сообщении.

В то же время турецкий телеканал A Haber рассказал, что Эрдоган на встрече во Львове хочет предложить Зеленскому организовать встречу с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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