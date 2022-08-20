Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС

Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, однако киевские власти могут вновь попытаться реализовать свои преступные замыслы. Такое заявление сделал 20 августа член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«19 августа на атомной станции всё было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые», — сказал он «РИА Новости».

При этом Рогов отметил, что нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы и предпримут новые провокации и обстрелы станции.

19 августа пресс-служба российского постпредства сообщила, что Россия представила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях.

До этого, 18 августа, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков предупредил, что киевский режим готовит резонансную провокацию 19 августа на территории Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции.

ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 15 августа они нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

14 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Москва настаивает на визите инспекторов и фиксации украинских ударов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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