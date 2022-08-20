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Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, однако киевские власти могут вновь попытаться реализовать свои преступные замыслы. Такое заявление сделал 20 августа член главного совета администрации области Владимир Рогов.

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«19 августа на атомной станции всё было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые», — сказал он «РИА Новости».

При этом Рогов отметил, что нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы и предпримут новые провокации и обстрелы станции.

19 августа пресс-служба российского постпредства сообщила, что Россия представила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях.

До этого, 18 августа, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков предупредил, что киевский режим готовит резонансную провокацию 19 августа на территории Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции.

ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 15 августа они нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

14 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Москва настаивает на визите инспекторов и фиксации украинских ударов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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