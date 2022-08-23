Глава МИД Франции обсудила с Лавровым тему отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым 23 августа затронула тему отправки миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает МИД республики в распространенном заявлении.

В дипмиссии заявили, что разговор был проведен в продолжение недавних переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и состоявшейся незадолго до этого беседы французского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Как подчеркнула Колонна, Франция поддерживает быстрое направление миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями генерального директора организации», — говорится в сообщении.

22 августа заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал на то, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на ЗАЭС в самое ближайшее время.

За день до этого пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории ЗАЭС.

Ситуация осложнена тем, что 20 августа по электростанции снова был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На сей раз 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили наличие американских взрывателей. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критически важная инфраструктура не была повреждена.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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