МИД сообщил о готовности согласовать логистику визита представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

Российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в ближайшее время. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет согласована логистика и все детали приезда на Запорожскую атомную электростанцию международной миссии во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Очень рассчитываем, что хотя бы при подготовке этого визита и во время посещения миссией Запорожской АЭС все эти обстрелы будут прекращены», — сказал он в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Накануне, 21 августа, пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории Запорожской атомной электростанции.

Днем ранее, 20 августа, по ЗАЭС был нанесен удар 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили, что у снарядов американские взрыватели. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не повреждены.

19 августа российская сторона предоставила участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была представлена информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов ЗАЭС только поощряет действия украинских националистов.

11 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ЗАЭС не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Он призвал Вооруженные силы России и Украины прекратить любые военные действия.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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